Bir Moghrein : mise en libertÃ© provisoire de

Al-akhbar - Près de 60 prospecteurs de l’or, détenus dans la prison de Bir Moghrein au nord du pays ont été relachés vendredi soir, 21 février courant.



Les élargis qui bénéficient d’une liberté provisoire, arrêtés le 9 février courant dans une zone interdite et remis deux jours après à la gendarmerie, sont tenus de s’acquitter d’une amende individuelle de mille MRU, indique-t-on.



L’armée avait mis en garde auparavant les prospecteurs de l’or contre l’infiltration de la zone interdite, rappelle-t-on.



Par Al-akhbar,

Traduit de l’Arabe par Cridem