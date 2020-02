Â«La Banque Mondiale poursuivra son appui fort Ã  la MauritanieÂ» (responsable)

Apanews - Le directeur général des opérations stratégiques pour l’Afrique à la Banque Mondiale, Axel Van Trotsenburg a promis, lundi à Nouakchott, que son institution poursuivra son appui fort à la Mauritanie dans le cadre du programme triennal 2019-2021.



« J’ai exprimé la disponibilité de la banque à accompagner et à appuyer les programmes gouvernementaux mauritaniens au cours des prochaines années », a-t-il dit à la presse après un entretien avec le président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.



M. Trotsenburg a promis une augmentation de cet appui, qualifiant d’excellentes les relations entre la Banque mondiale et la Mauritanie.



Il a rappelé avoir effectué, la semaine dernière, une tournée l’ayant conduit au Mali, au Burkina Faso et au Niger dans le but d’évaluer le programme de l’institution dans le cadre de sa décision d’augmenter l’appui financier à ces pays.



Une telle augmentation a pour but de permettre aux Etats bénéficiaires de faire face aux défis, a expliqué le responsable de la Banque mondiale, parlant d’une enveloppe oscillant entre 6 et 7 milliards de dollars US.



Le directeur général des opérations stratégiques pour l’Afrique a considéré que cet appui traduit la solidarité de la Banque avec cette région en vue de réaliser les grands axes de développement, que ce soit au niveau du développement des ressources humaines que de la création d’emplois.



C’est dans cette optique que nous travaillerons avec le gouvernement mauritanien pour soutenir ses efforts afin de garantir l’accès des populations à des services de qualité, a-t-il signalé.



M. Trotsenburg a par ailleurs dit avoir exprimé à son hôte l’intérêt que la Banque accorde à l’intégration régionale, s’engageant pour la disponibilisation de ressources pour les projets d’infrastructures.



MOO/te/APA













