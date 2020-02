AMFE/SES : fin d'une formation au profit de techniciens supÃ©rieurs en gynÃ©cologie et sages-femmes dâ€™Etat

AMFE - Le samedi 22 février, l’Association mauritanienne pour le bien-être de la Femme et de l’Enfant (AMFE) a organisé, à son siège, à Melah, une cérémonie de remise d’attestation aux participants d’une formation de 3 semaines en échographie au profit de techniciens supérieurs en gynécologie et sages-femmes d’Etat.



Dans un mot de bienvenue, Dr Mamadou Yathe, président de l’Association mauritanienne pour le bien-être de la Femme et de l’Enfant (AMFE) a notamment remercié son partenaire allemand SES (Senior Expertise Service) pour l’appui de cette formation, tout en soulignant l’importance capitale de ce genre de formation pour renforcer les capacités des acteurs de la santé.



Cette formation ciblait des techniciens supérieurs de la santé et sages-femmes d’Etat venus de différentes zones du pays. Elle a été lancée le 3 Février passé.



La cérémonie s’est déroulée en présence de la maire-adjointe de Toujounine, du Médecin-chef du centre de santé de Tounsouweilim, de personnalités de la société civile, de la représentante de SES en Mauritanie et des notables de Melah.



