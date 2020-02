CybersÃ©curitÃ© du secteur financier : la BCM mobilise les dÃ©cideurs des banques commerciales

BCM - Le Directeur Général de Supervision Bancaire de la Banque Centrale de Mauritanie, Monsieur Mohamed Lemine Babiyé, a présidé, ce matin, au nom de Monsieur le Gouverneur, la cérémonie d’ouverture d’un atelier de travail qui vise à mobiliser à sensibiliser les décideurs des banques commerciales mauritaniennes sur l’importance de la cybersécurité et la nécessité d’accroître la résilience du secteur bancaire mauritanien face à cette menace transfrontalière.



L’atelier de travail est organisé sous le thème « Cybersécurité en milieu financier mauritanien ». Il s’inscrit dans le cadre de la vision stratégique de la Banque, relative à la mise à niveau de la résilience des institutions financières mauritaniennes vis-à-vis des risques informatiques et cyber.



Dans un discours qu’il a prononcé à cette occasion, Monsieur le Directeur Général a indiqué, au nom du Gouverneur, que « la digitalisation à outrance des différents aspects de notre vie ; l’interconnexion des systèmes financiers à l’échelle mondiale ; l’adoption des technologies mobiles et des fintech ; le recours à l’externalisation et au Cloud Computing, etc. brisent les frontières géographiques et élargit ainsi les surfaces d’attaque possible ».



« Notre vision repose sur la nécessité d’éclore toutes les initiatives sérieuses et porteuse de digitalisation du système financier national, sans, toutefois, négliger les cyber-menaces potentielles qui constitueraient les effets indésirables du ‘leap frog’ que nous voulons pour notre économie en général, pour notre système financier en particulier et précisément pour nos institutions financières » a-t-il poursuivi.



Rappelons que les cyber-attaques ont une dimension systémique qui transcende les frontières et menacent la stabilité financière de tous les pays, même les plus développés.



Des institutions internationales de renom, comme le FMI, le Conseil de Stabilité Financière du G20... ne cessent d’œuvrer pour avoir, à l’échelle mondiale, un cadre réglementaire harmonisé, une coopération et une coordination actives et des mécanismes d’échange/remontée des incidents de cyber-sécurité ; et ce dans l’objectif de trouver une réponse coordonnée à toute cyber-attaque dans n’importe quelle région du monde.









