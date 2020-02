Deux soldats turcs ont Ã©tÃ© tuÃ©s en Libye (Erdogan)

RFI Afrique - Deux soldats turcs ont été tués en Libye où Ankara a déployé des militaires pour soutenir le gouvernement de Tripoli, a déclaré, mardi 25 février, le président Recep Tayyip Erdogan, faisant pour la première fois état de pertes dans ce pays.



«Nous avons eu deux martyrs là-bas, en Libye», a déclaré M. Erdogan lors d'une conférence de presse à Ankara. Le président turc n'a pas précisé quand, ni par qui ces soldats avaient été tués, ajoute l'AFP.