La France et de lâ€™UE allouent prÃ¨s de 24 millions dâ€™euros Ã  Nouakchott

Apanews - La Mauritanie a obtenu deux subventions financières de près de 24 millions d’euros de la part de l’Union européenne et de la France, a-t-on constaté mardi à Nouakchott.



Ainsi, le ministre mauritanien de l’Economie et de l’Industrie, Abdelaziz Ould Dahi, et le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, ont signé une convention portant sur un montant de 9,8 millions d’euros.



Ce financement est destiné à l’amélioration des performances du secteur de l’électricité en Mauritanie en fournissant aux entreprises publiques et privées du personnel qualifié et adapté à leurs besoins dans un contexte de fort développement des énergies.



Ould Dahi a également signé, mardi à Nouakchott avec la commissaire européenne chargée des partenariats internationaux, Jutta Urpilainen, une autre convention concernant une subvention de 24 millions d’euros destinée à l’appui du secteur de la santé mauritanien.



Ces deux conventions ont été signées en marge du sommet du G5 Sahel et de l’assemblée générale de l’Alliance Sahel tenus mardi dans la capitale mauritanienne.



De notre correspondant : Mohamed Moctar



MOO/te/APA









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité