Aziz Fashion en tournÃ©e internationale : Cap sur Abidjan, aprÃ¨s Marrakech, Berlin et Paris

Aziz Fashion - La star mauritanienne internationale Aziz Fashion a atterri à Nouakchott, à l’aéroport international Oum Tounsi.



Notre designer national a été invité par des designers ivoiriens dans le but de renforcer la coopération bilatérale mauritano-ivoirienne. Dans le cadre de ses rencontres à Abidjan, Abdel Aziz Dieng a rencontré des autorités ivoiriennes, d’illustres designers, des TOP Models, des footballeurs, …



Lors de son séjour dans la capitale ivoirienne, Abdel Aziz Dieng a fait une apparition à la télévision RTI1, dans l’émission « C’Midi » pour vendre la riche diversité culturelle mauritanienne.



Abdel Aziz Dieng a profité de sa présence à Abidjan pour présenter ses condoléances à la famille de la star ivoirienne DJ Arafat, son ami de longue date, avant d’aller se recueillir sur le lieu de l’accident du célèbre chanteur ivoirien où il a déposé des fleurs, en sa mémoire.



Après Abidjan, cap sur Marrakech, au Maroc. Après avoir rencontré des entrepreneurs et hommes d’affaires marocains dans différents domaines, Aziz Fashion veut fructifier la relation mauritano-marocaine, dans le but de vendre la destination mauritanienne.



Abdel Aziz Dieng s’est aussi rendu à Berlin où il a rencontré des célébrités du monde du sport et de la culture. L’occasion pour lui d’inviter les créateurs allemands à venir découvrir son beau pays, la Mauritanie. Il remercie vivement l’ambassade d’Allemagne en Mauritanie, notamment Mme Annette Coly, Chef de la Coopération.



La tournée internationale de Aziz Fashion s’est terminée à Paris. Dans la capitale française, Aziz Fashion a assisté au Fashion Week de Paris où il a eu l’occasion de partager beaucoup d’idées avec des designers français et étrangers. Lors de sa présence à Paris, Aziz Fashion a fait des émissions à la télévision BBLACK et à TRACE TV.



Le but de ces déplacements, c’est pour vendre la destination mauritanienne dans sa très riche diversité culturelle, un combat si cher à Abdel Aziz Dieng qui s’est toujours battu pour les couleurs de son pays natal, la Mauritanie.



Vive la Mauritanie !



Aziz Fashion, Ambassadeur de la Culture Mauritanienne





























Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité