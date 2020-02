Le Sahel requiert une attention accrue de la communautÃ© internationale (prÃ©sident mauritanien)

Xinhuanet - "Le Sahel, requiert aujourd'hui, plus que jamais, une attention accrue de la communauté internationale afin d'endiguer la violence et de créer un climat favorable à la paix", a déclaré mardi le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani lors de l'ouverture du 6ème sommet ordinaire du G5 Sahel tenu à Nouakchott.



"Malgré les progrès enregistrés, la menace sécuritaires alimente et instrumentalise les faiblesses pour se régénérer dans des zones relativement pacifiées", a déploré le chef d'Etat mauritanien.



Evoquant le cas de la crise politico-sécuritaire en Libye, le président Ghazouani a souligné que ce conflit "ne cesse d'amplifier l'action des groupes terroristes et la prolifération des trafics de tous genres".



"Nous saluons l'action du Comité de haut niveau de l'Union africaine, ainsi que toute action visant la résolution de la crise libyenne en appui à l'action africaine et nous nous félicitons du soutien du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres", a-t-il dit.

















