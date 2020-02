Mauritanie: un Congolais retrouvÃ© mort dans sa chambre Ã  Nouakchott

Media Congo - René Muanza Nkashama, né en République Démocratique du Congo en 1966, a été retrouvé mort lundi 24 février à Nouakchott, en Mauritanie.



Licencié en Sciences économiques de l'Université de Kinshasa (Unikin), il a quitté la RDC depuis 1997 à la recherche d'une vie meilleure à l’étranger.



René Muanza est passé par Bamako (Mali) où il a résidé pendant quelques années avant de gagner la Mauritanie il y a près de 10 ans. Il y enseignait dans une école secondaire et donnait aussi des cours privés aux élèves.



Avant cette mort subite, il avait été visité par des voleurs dans son domicile vers la fin du mois de janvier 2020. Ces derniers avaient emporté sa moto, indique sa famille vivant à Kinshasa.



Il a été retrouvé mort le lundi vers 19 h dans son domicile où il habitait seul. C’est la police qui est venue forcer la porte fermée de l’intérieur sur appel d’une femme mauritanienne avec qui notre compatriote entretenait une relation amoureuse.



Jusqu'ici, les circonstances de son décès restent encore floues.



LM

MEDIA CONGO PRESS / mediacongo.net









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité