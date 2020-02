Mauritanie : dÃ©cision dâ€™uniformiser les prix des mÃ©dicaments importÃ©s par la CAMEC

Sahara Médias - Le ministère mauritanien de la santé a rendu public ce mercredi une décision limitant les marges bénéficiaires applicables aux médicaments par la centrale d’achat des médicaments et consommables (CAMEC).



La nouvelle mesure rendue publique par le ministère uniformise la marge de bénéfice accordée sur les médicaments vendus par la CAMEC aux grossistes, les pharmacies et les dépôts pharmaceutiques sur toute l’étendue du territoire national.



Le ministère mauritanien de la santé avait entrepris, depuis quelque temps, l’application d’un certain nombre de mesures prévues par les textes, dont notamment la distance devant séparer les pharmacies.













