Lekreiga Ã  El Mina: SOS Pairs Educateurs lance un projet pour amÃ©liorer la rÃ©ussite scolaire [Photoreportage]

L’association SOS Pairs Educateurs a organisé mardi 25 février à Nouakchott la cérémonie de lancement du projet promotion des jeunes du quartier Lekreiga de la commune d’El Mina à travers l’éducation et le sport.



La cérémonie de lancement s’est déroulée au Collège d’El Mina 3, avec le démarrage d’une formation des entraineurs dans le domaine du développement personnel à travers le football, au profit de 20 jeunes du quartier de Lekreiga de la commune d’El Mina et ses environs.



Cette formation (25-27 février), qui est un volet du projet promotion des jeunes du quartier Lekreiga de la commune d’El Mina à travers l’éducation et le sport, est animée par l’expert espagnol Miguel Angel Montoya, coordinateur des formations de la Fondation Real Madrid.



Dans un mot de bienvenue, le président de SOS Pairs Educateurs, Sy Djibril, est largement revenu sur l’objectif du projet qui est d’améliorer la réussite scolaire dans le collège 3 d’El Mina et les écoles primaires du quartier Lekreiga.



Il a cité les activités jusqu’ici menées dans le cadre du projet comme la réhabilitation à 90 % du collège 3 d’El Mina et à 30% de l’Ecole Ould Mayaba. Le président de SOS Pairs Educateurs a également fait un rappel des excellents taux de réussite scolaires pour les examens publics obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du projet.



Il a saisi ainsi l’occasion pour remercier ses partenaires la Fondation espagnole Manos Unidas et la Fondation Real Madrid qui appuient ce projet, la mairie d’El Mina et la direction régionale de l’éducation nationale de la wilaya de Nouakchott-Sud.



