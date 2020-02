Mauritanie : Sit-in des enseignants pour de meilleures conditions de vie et de travail

Tawary - La coordination des enseignants du fondamental a organisé, ce mercredi 26 février, un sit-in devant les locaux du ministère de l’enseignement sous le thème : « l’enseignant entre la précarité du salaire et la difficulté des conditions de vie ».



Plusieurs dizaines d’enseignants des trois régions de Nouakchott ont participé à cette activité pour faire entendre leurs doléances dont l’augmentation des salaires, des indemnités, un logement décent et de meilleures conditions de travail dans les classes entre autres.



Selon des protestataires, ce sit-in suivi d’un arrêt de travail de deux jours est suite au refus des autorités de prendre en compte leurs revendications.



"La coordination qui regroupe plusieurs syndicats appelle les autorités à ouvrir un dialogue franc avec tous syndicats des enseignants sous le label de cette coordination sur la base de leur plateforme revendicative", souligne l'un des manifestants.



Selon les informations qui nous sont parvenues des capitales régionales, les grévistes ont tenu des sit-in devant les directions régionales et les inspections de l'enseignement.













