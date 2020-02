La maladie Ã  coronavirus COVID-19, notre pays est-il prÃªt pour une Ã©ventuelle Ã©pidÃ©mie ?

Alhousseynou Sall - Avec un Ministre de la santé grandement dévoué, qui depuis sa nomination, multiplie des actions concrètes pour s’attaquer aux maux qui gangrènent notre système de santé, les mauritaniens ont raison d’espérer des changements majeurs dans les services de santé de notre pays.



Je ne suis pas de ceux qui dansent au son du premier tambour, mais, je ne peux cacher l’admiration que j’ai pour ce grand monsieur qui me semble-t-il est animé d’une volonté réelle de faire bouger les choses. Je lui souhaite le plus grand succès dans son immense chantier.



S’agissant de l’épidémie du coronavirus, certes, la majorité des cas ont été recensés en Chine continentale, dans la province du Hubei, mais "l’ennemi public numéro 1" a été détecté dans d’autres pays à travers le monde.



Malgré les efforts déployés à l’échelle mondiale pour circonscrire l’éclosion et prévenir une plus grande propagation, il est prudent de se préparer à la possibilité que le virus se propage plus largement.



Il est vrai qu’aucun cas n’est encore enregistré dans notre pays - je touche du bois - mais si cela arrivait, j’ai bien peur que la seule bonne volonté de notre Ministre de la santé ne puisse suffire pour faire face à ce "malin virus".



Tous les jours, après la lecture du bulletin quotidien nous informant de l’évolution de la situation dans le monde, et dans le pays (le Canada), j’entends une petite voix patriotarde qui me dit : et la Mauritanie alors dans tout ça ? Une voix que je ne peux refuser d’entendre, puisqu’elle traduit ma préoccupation - pour ne pas dire mon inquiétude - pour mon pays, face à ce virus en constante propagation et qui s’invite tranquillement dans le continent africain.



Nous devons nous rendre à l’évidence qu’à l’ombre de la mondialisation, les risques sanitaires sont amplifiés. Les virus "eux aussi prennent les avions" et se propagent beaucoup plus facilement à travers le monde. Il devient de plus en plus difficile de circonscrire les épidémies.



Cela est d’autant plus vrai pour les virus à transmission interhumaine comme le coronavirus, l’Ebola, etc. Si l’on sait que la grande majorité des pays africains sont très peu préparés pour affronter ces épidémies, je pense qu’il est plus qu’urgent de se mettre au travail pour mettre en place des mesures et des outils efficaces pour faire face à de telles crises sanitaires qui seront incontestablement de plus en plus récurrentes.



Alors que la Chine - si je ne me trompe- est classée au 52e rang mondial au niveau de la préparation face à la menace du coronavirus, on comprend très vite que le chemin est encore très long pour notre pays. Notre pays a besoin de bâtir un système de santé solide, doté de capacités de réponses adaptées.



Cela passe non seulement par la construction de structures dotées de technologies modernes, mais aussi et surtout d’un personnel médical qualifié. Pour avoir travaillé une grande partie de ma modeste carrière dans des laboratoires de référence au Canada, je peux vous dire sans aucune peur de me tromper, que c’est possible dans notre pays.



En attendant, j’exhorte les collègues mauritaniens à accentuer leurs efforts sur la sensibilisation de la population pour mieux prévenir de cette épidémie qui n’est plus loin de chez nous. Pour ma part, je reçois régulièrement des questions en provenance de compatriotes (pour la plus part) qui cherchent à s’informer sur cette épidémie.



Des questions auxquelles ne me fatiguerai de répondre - à la limite de mes modestes connaissances- . Bien que très modeste, je suis convaincu que cette petite contribution est d’une importance capitale pour nos populations vulnérables qui font face aux Fake Med qui pullulent sur les réseaux sociaux.



Dr Alhousseynou Sall

Virologiste

Canada









