Le calvaire de l'Internet en Mauritanie

Le Calame - Des centaines de milliers d’usagers mauritaniens sont privés d’accès au service « Internet » depuis près de 48 heures.



La coupure est totale pour les abonnés de la Mauritano-Tunisienne des Télécommunications (MATTEL/ une association Tunisie Télécom et privés nationaux), CHINGUITEL (filiale de la soudanaise SUDATEL), et perturbe fortement les services de la MAURITEL (filiale de Maroc Télécom et opérateur historique).



Celle-ci est causée par « un endommagement et une coupure du câble sous marin AFRICA COAST To Europe (ACE) ».



Le câble sous marin en Afrique de l’Ouest, assure la connexion 3G et ADSL dans plusieurs pays. Il est géré par un consortium de 19 opérateurs sous la conduite de la multinationale française des télécom «ORANGE ».



Au-delà de cette coupure « ponctuelle », la Mauritanie fait face à un problème structurel de faiblesse du débit Internet.



Ainsi, le pays occupe le rang peu enviable de 204é mondial, au classement des meilleurs débits de connexion publié par le magazine américain « Ceoworld».









