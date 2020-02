En direct : l'OMS porte la menace internationale liÃ©e au coronavirus Ã 

France24 - L'OMS a porté vendredi le niveau de menace internationale à "très élevée". Peu avant, le Mexique a annoncé un premier cas de coronavirus. Le Covid-19 a contaminé 83 670 personnes et fait 2 865 morts dans le monde. Suivez l'évolution de la situation sur notre liveblog.



• L'Organisation mondiale de la santé a porté vendredi 28 février en fin d'après-midi le niveau de menace internationale liée au coronavirus à "très élevée".



• Alors que le premier cas de coronavirus en Afrique subsaharienne a été confirmé, vendredi 28 février, la Corée du Sud a, quant à elle, annoncé avoir recensé 571 nouveaux cas lors des dernières 24 heures. Une augmentation du nombre de nouveaux cas bien supérieure à celle annoncée dans le même intervalle de temps par la Chine (327), où était apparue la maladie en décembre.



• Le Mexique a enregistré un premier cas de coronavirus dans la capitale Mexico, un jeune homme qui se trouve dans un "état stable", a annoncé le sous-secrétaire à la prévention du ministère de la Santé.



• Un millier de personnes ont été placées en quarantaine dans l'ouest de l'Allemagne, alors que le nombre de cas confirmés dans le pays a grimpé à 53, selon un bilan des autorités sanitaires.



• L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a appelé tous les pays encore épargnés à se préparer à l'arrivée du Covid-19, avertissant que se croire à l'abri de la maladie serait une "erreur fatale".













