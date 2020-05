Les Ã‰tats-Unis autorisent en urgence l'antiviral remdesivir pour traiter le coronavirus

RFI - L'Agence américaine du médicament (FDA) a accordé une autorisation d'utilisation pour l'antiviral remdesivir, qui écourte la durée de rétablissement des patients atteints du Covid-19, a annoncé vendredi le président des Etats-Unis Donald Trump.



"Je suis heureux d'annoncer que Gilead a obtenu de la FDA l'autorisation d'utilisation en urgence pour le remdesivir", a indiqué M. Trump depuis la Maison Blanche.



Médicament expérimental qui avait initialement été développé pour soigner les malades de la fièvre hémorragique Ebola, le remdesivir est le premier médicament ayant prouvé son efficacité contre le nouveau coronavirus.

Selon une étude menée par les Instituts de santé américains, il écourte de plusieurs jours la durée de rétablissement des patients atteints du Covid-19.













