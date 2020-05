Mâ€™Bagne : Un Ã©lu offre des vivres aux populations du dÃ©partement

Le Calame - Les populations démunies du département de M’Bagne ont reçu de leur député une importante quantité de vivres.



La cérémonie de remise du don a été effectuée le samedi dernier, par Amadou Moctar Niang, l’un des députés de M’Bagne, en présence du Hakem de la Moughataa, des maires des quatre communes du département ou de leurs représentants. Le don se compose de 150 sacs de riz, 150 bidons d’huile, 200 sacs de sucre, 150 cartons de dattrs et 100 cartons de savons.



Au cours de la cérémonie, le député Niang a indiqué que ce geste symbolique constitue une réponse à l’appel des pouvoirs publics dans le cadre de la lutte contre la pandémie du CORONAVIRUS ; il vise donc à soulager, tant soit peu, les populations.



Le geste du député arrive au point nommé parce qu’il Intervient en cette période difficile de COVID19 et de soudure qui obligent de nombreux citoyens à rester chez eux, réduit en même temps les approvisionnements en produits vitaux.



Il intervient également en ce début du mois béni du Ramadan. Et dans leur répartition, le député a souhaité que les maires des communes prévoient leur part aux différentes mosquées de leur circonscription.



Il a enfin saisi l’occasion pour inviter les populations de ce département riverain du fleuve Sénégal, à travers leurs maires, à respecter scrupuleusement les mesures sanitaires et sécuritaires prises par les pouvoirs publics.













