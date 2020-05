La gendarmerie interpelle quatre infiltrÃ©s du SÃ©nÃ©gal

Tawary - L’on apprend d’une source fiable à Rosso que l'une des patrouilles motorisées de la gendarmerie nationale dans la Moughataa de R’Kiz a arrêté, ce vendredi 1er mai, aux environ de la localité Boutalhaya, quatre personnes, infiltrées du Sénégal.



Il s'agit d’un homme, son épouse et ses deux neveux, dit-on. Après être assurés de leur pénétration clandestinement du Sénégal, les autorités les ont placés en isolement conformément aux mesures sanitaires.



Toujours selon la même source, les infiltrés ont passé par le point de passage situé au niveau de l’Arrondissement de Tékane, 50 km à l’Est de Rosso.