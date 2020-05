VidÃ©o. Mauritanie: le Dr Kleib explique la baisse des consultations hospitaliÃ¨res en pÃ©riode de Covid-19

Le360 Afrique - Depuis l’apparition du coronavirus en Mauritanie, on note une forte baisse des consultations dans les hôpitaux de Nouakchott.



Le Dr Ahmed Salem Kleib, neurochirurgien au Centre hospitalier national (CHN), en explique les raisons et revient sur la gestion de la pandémie du coronavirus en Mauritanie. La première raison du recul est que les malades souffrant d’autres pathologies ont tendance à moins fréquenter les formations sanitaires, par crainte de la contagion, en temps de pandémie.



Il y a également le fait que les mesures sécuritaires telles que le couvre-feu et la restriction des déplacements permettent d’éviter les blessures graves liées aux accidents de circulation, les agressions nocturnes…



Le Dr Kleib présente les atteintes du Covid-19 comme une pathologie bénigne, puisque la plupart des cas sont asymptomatiques.



Il revient sur quelques chiffres repères à travers le monde et signale que le seul cas symptomatique en Mauritanie s’est traduit par le décès de la personne.



Abordant le volet de la gestion au niveau national de la pandémie, il expose le plan des autorités, qui, avec un système de santé très peu performant, ont eu la bonne inspiration de prendre une série de mesures adéquates.



Il s’agit de la suspension des vols internationaux, la fermeture des frontières terrestres à la circulation des personnes, le couvre-feu, la fermeture des marchés et des commerces non essentiels, l’interdiction des voyages inter-urbains… Elles ont étouffé une transmission à grande échelle du coronavirus.



Sans immunité collective, il appelle à la prudence pour éviter un retour en force du virus et parer à une flambée de Covid-19 dans le contexte d’un système de santé loin des normes les plus élémentaires.



Par notre correspondant à Nouakchott

Cheikh Sidya













