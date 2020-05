Club des Jeunes Journalistes : CommuniquÃ©

CJJ - Le Club des Jeunes Journalistes (CJJ) informe l’ensemble des consœurs et confrères ainsi que nos aimables partenaires de l’annulation, cette année, du Prix Cheikh Oumar Ndiaye pour le journalisme de qualité en raison du Covid-19.



Le CJJ invite les populations à suivre les recommandations du Ministère de la Santé pour arrêter la propagation du nouveau coronavirus. Le Prix, instauré depuis 2017 rend hommage au premier président du Club Cheikh Oumar Ndiaye, à notre confrère Ahmed Taleb et au président de la Fondation Errahma, Ahmeddou Ould Abdel Aziz.



Les trois nous ont quittés un jour du 22 décembre dans un accident de la route alors qu’ils étaient en mission humanitaire.



A Travers le Prix Cheikh Oumar Ndiaye, le CJJ vise la promotion de l’esprit unitaire et inclusif de ces trois jeunes mauritaniens disparus à la fleur de l’âge et à encourager le journalisme de qualité.









