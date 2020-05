Mauritanie: l'UE a financÃ© l'achat de chameaux pour le groupement nomade |VidÃ©o

Ouest-France - C'est un projet déjà ancien qui vient d'aboutir, en tout cas dans sa première phase.



Fin mars, la dernière livraison de chameaux (en fait des dromadaires mais en Mauritanie, tout le monde parle de chameaux) a eu lieu dans le cadre du programme GHAWDAT. Un programme financé par l'UE et désormais délégué à Themiis, au profit du Groupement nomade de la Garde nationale de Mauritanie.



Le Groupement nomade de la Garde nationale, qui dépend du ministère de l’Intérieur mauritanien, a été créé en 1911, du temps où l’armée française tenait le désert et lançait ses patrouilles méharistes vers le Mali, l’Algérie et le Maroc.



Ce Groupement vieillissant et insuffisamment équipé a perçu un complément de chameaux de façons à disposer de deux escadrons montés. Un troisième escadron sera équipé de pick-up Toyota. Au total, avec les recrutements en cours, l'unité, actuellement installée à Nema, dans le sud-est du pays (le long de la frontière avec le Mali) devrait compter un demi-millier d'hommes.



Les phases suivantes du projet, telles qu'élaborées dans le projet initial de 2018, verront la mise en place d'ULM pour des missions d'observation de la zone frontalière puis le forage d'une dizaine de puits au profit des populations locales de cette zone sensible où l'Etat fait porter un effort sérieux pour y reprendre toute sa place.

















