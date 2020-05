Mauritanie : la protection du consommateur a enregistrÃ© 653 infractions au courant du mois dâ€™avril dernier

Tawary - La direction de la protection du consommateur, l'outil répressif du ministère du commerce et du tourisme a répertorié 653 infractions au courant du mois d’avril dernier à Nouakchott et à l'intérieur du pays.



Selon une source, 45% des cas sont liés à la spéculation, 295 aux augmentations des prix, 216 à l’inexistence de l'affichage des prix des marchandises et 127 ont porté sur la vente des produits périmés et contrefaits. Les hausses des prix ont concerné les produits les plus consommés tels que: les poulets, les huiles, les légumes, les dattes et le sucre.



Notre source d’affirmer que 82 % des visites ont été effectuées dans les différents marchés et commerces au niveau des trois wilayas de Nouakchott (Nord, Ouest et Sud).



Les descentes inopinées effectuées par nos équipes se sont soldées par la fermeture de plusieurs dizaines de commerces, boucheries, des sanctions et la saisie d’importantes quantités de produits périmés ou contrefaits, conclut notre source.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité