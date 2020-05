Les partis politiques seront inclus dans la gestion des fonds de lutte contre le COVID-19, selon le PrÃ©sident de lâ€™UPR

Tawary - Selon une source de presse, le président du parti Union pour la République, M.Sidi Mohamed Ould Taleb Amar, a déclaré que des partis politiques seront inclus dans la gestion des fonds de Solidarité pour la lutte contre le COVID-19.



Il s’agit dit-il des résultats des concertations tenues entre les partis représentés à l’Assemblée nationale. A l’instant aucune information n’a encore circulé sur la composition de l’équipe qui doit gérer ces fonds estimés à plusieurs milliards d’UM.



Lors d’une conférence de presse tenue après un conseil des ministres en avril dernier, le ministre porte-parole du gouvernement, Dr Sidi Ould Salem avait déclaré « qu’aucun fonctionnaire ne sera désigné dans la gestion des fonds de solidarité pour la lutte contre le coronavirus ».



A en croire que des milliers de familles attendent encore les fruits de cette Caisse de solidarité.









