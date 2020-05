Mauritanie : Chinguitel amÃ©liore la couverture de son rÃ©seau dans certaines rÃ©gions

Sahara Médias - La société Chinguitel a annoncé avoir introduit et développé certains services ces derniers jours dans certaines villes et régions de l’intérieur destinés à consolider la présence de son réseau sur le plan national.



Dans un communiqué qu’elle a publié, la société précise que le choix pour cette opération a été déterminé par l’importance géographique, la densité de la population et l’importance géographique. La nouvelle couverture a concerné les localités de Gougui Zemal, Feïreny, Koumbi Saleh, Boukhzama, Bangou, J’Reïv et Hasi Atila.



La société ajoute par ailleurs qu’elle a développé la troisième génération (3G) dans des localités dans trois wilayas du pays Hodh El Ghrabi (Hasi Ehel Ahmed Bechna, Medbougou, El voulania et Touil), Trarza (N’Tékane) et Assaba (Foum Lekhdeïrat) ce qui devra améliorer les services des communications et ceux de l’internet.



La société de la téléphonie mobile saisit cette occasion, ajoute le communiqué, à travers son directeur général, les membres de son conseil exécutif et tous ses travailleurs, pour présenter au gouvernement et à tout le peuple mauritanien ses vœux à l’occasion du mois béni du Ramadan.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité