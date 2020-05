Devant le palais prÃ©sidentiel, la police disperse la manifestation des parents des citoyens bloquÃ©s aux frontiÃ©res

Adrar-Info - Aujourd’hui, lundi, la police a dispersé les manifestations, devant le palais présidentiel, organisées par les familles des personnes bloquées à la frontière.



Les policiers ont signifié aux manifestants que leur manifestation devait cesser immédiatement, soulignant qu’aucun rassemblement ne devait être organisé, pendant cette période.



Les manifestants exigent que leurs parents bloqués aux frontières soient autorisés à entrer dans le pays, appelant le président Mohamed Ould Al-Ghazwani à intervenir personnellement pour débloquer la situation.



Les manifestants soulevaient des slogans : « Ouvrez les frontières, notre peuple souffre. » « Il est du devoir de l’État de mettre les citoyens bloqués aux frontières, en quarantaine sur le sol de leur patrie. »



Depuis plus d’un mois, des dizaines de citoyens mauritaniens attendent à la frontière sénégalaise, au sud, en plus de dizaines également à Dakhla, au nord, d’être autorisés à entrer dans le pays.



Source : https://alakhbar.info/?q=node/25093



Traduit par Adrar.info









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité