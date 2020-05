Covid-19 : Â«Les dispositions prises par les pays Ã  titre individuel ne seront pas suffisantesâ€¦ Â» (Ghazouani)

Initiatives News - Le Président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a participé, lundi, par visioconférence, au sommet extraordinaire des présidents et chefs de gouvernement du groupe des pays non-alignés, tenu à Bakou, capitale de la République d’Azerbaïdjan.



Thème de cette conférence : « les conséquences collatérales de la pandémie du coronavirus. » Ould Ghazouani a prononcé un discours dans lequel « il a passé en revue les principales dispositions de la stratégie mauritanienne de lutte contre la pandémie du coronavirus et surtout son caractère anticipatif et rigoureux. »



Il a ajouté que « par la grâce d’Allah (SWT), ces mesures préventives ont, jusqu’à présent, porté leur fruit dans la mesure où elles ont permis d’éviter une propagation généralisée de la pandémie en Mauritanie de sorte que, seulement, huit cas ont été enregistrés à ce jour, dont un seul décès et six cas de guérison. »



Mais, a prévenu Ould Ghazouani, «les dispositions prises par les pays à titre individuel face à cette situation, indépendamment de son efficacité locale ou temporaire, ne seront pas suffisantes pour contenir les conséquences multidimensionnelles de la pandémie et que seules la solidarité et la coopération entre les pays peuvent la circonscrire. »



Au plan diplomatique, le Président de la République a évoqué les concertations et les contacts continuels qu’il a établis à propos des questions liées à cette pandémie aux plans international et régional, contacts qui se sont soldés par la tenue par vidéoconférence sous sa présidence d’un sommet extraordinaire du G5 Sahel.



Il a, également, coprésidé le 28 avril dernier, avec le Président du Conseil de l’Union Européenne, Monsieur Charles Michel, par vidéoconférence, le Sommet du G5 Sahel et l’Union Européenne, sommet durant lequel, le président de la République a mis l’accent sur la nécessité d’une rapide solidarité au sein de la commuté internationale pour une réponse efficiente afin de faire face au danger de propagation du Covid-19 dans le monde, en Afrique et dans la région du Sahel en particulier, et de prendre toutes les dispositions pour limiter les conséquences sanitaires, économiques de cette crise.



Annulation de la dette extérieure



Il a, à cet effet, salué les premières initiatives prises par le G20, le Club de Paris, le FMI, la Banque Mondiale dans le but d’alléger la dette des pays les plus pauvres, en soulignant toutefois que la meilleure solution reste l’annulation de la dette extérieure de ces pays eu égard aux immenses défis sans précédent auxquels ils font face.



Le sommet des Non-alignés a été sanctionné par un communiqué final dans lequel les participants ont insisté sur la dangerosité de la pandémie du covid-19, surtout pour les pays les plus fragiles et ont appelé à davantage de coopération et de solidarité multipartite avec l’encadrement de la charte de l’ONU et l’agenda Post 2030 pour le développement durable et en mettant l’accent sur les droits de l’homme.



Les participants ont, à cet effet, lancé un appel pour demander aux pays membres de l’ONU d’œuvrer pour la consolidation de la coopération régionale et internationale face à cette pandémie et de faire preuve de solidarité afin de fournir aux indigents l’aide nécessaire en équipements médicaux et produits alimentaires.













