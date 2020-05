Le ComitÃ© interministÃ©riel chargÃ© de la gestion du Covid maintient le statu quo

Essahraa - Le comité interministériel chargé du suivi et de la gestion du dossier relatif au Coronavirus s’est réuni le lundi 4 mai courant afin de faire le point de la situation et de voir s’il est possible de baisser le niveau d’alerte observé dans le pays contre la pandémie.



Ledit comité qui s’est penché également sur la possibilité d’ouvrir les marchés avant la fin du mois béni du Ramadan ainsi que de reprendre les cours scolaires, a finalement décidé de maintenir le statu quo.



Ce qui ne manquera pas d’impacter les conditions de vie des commerçants notamment à bas revenus, dont les activités sont suspendues depuis des semaines et qui continuent de réclamer la reprise de leurs commerces qui représentent pour eux leur unique source de vie.



La Mauritanie a enregistré le dernier cas contaminé au Covid-19 le 29 avril dernier, après 10 jours passés sans Coronavirus.



