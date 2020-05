Aziz dÃ©coupe le rivage marin et le secteur du port au profit de ses parents et proches (documents)

Taqadoumy – Des plans immobiliers se rapportant à des terrains situés sur les rivages de l'océan Atlantique, que l’ancien président Ould Abdel Aziz avait distribué au profit de certains membres de sa famille ainsi qu’à des proches, ont été découverts.



Le ministère de l’environnement et du développement durable avait déjà demandé aux autorités de revenir sur l’attribution de ces terrains octroyés par l’ex Chef d’Etat, notamment à son épouse Tekeiber Mint Ahmed, sa fille Asma, son neveu Feily Ould Lehah et sa nièce Ghlana Mint Gharaby.



Ces fonciers ont été attribués par Ould Abdel Aziz deux mois seulement avant son départ du pouvoir, apprend-on.



Un autre schéma montre aussi l'octroi d'autres biens immobiliers dans le secteur du port autonome de Nouakchott à la société de APRESS Mauritanie, dont des informations évoquent le lien avec le gendre de l'ex Chef de l’Etat Mohamed Ould Didi Ould Msambou, à qui il avait attribué aussi une autre parcelle, Cheikh Ould Hmeida (homme d'affaires proche de l'ancien président et d’Ehl Ghadda (Cousins ​​de l'ancien président) et Mohyiddine Sahraoui (un homme d'affaires proche de l'ancien président et Mohamed Abdallahi Ould Iyaha(le cousin d’Aziz accusé aussi d'être impliqué avec lui dans des affaires de corruption extrêmement graves).



Par Taqadoumy

Traduit de l'Arabe par Cridem





















