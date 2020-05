NÃ©ma : le gouvernement sâ€™engage Ã  apporter des solution aux problÃ¨mes liÃ©s aux services de base, selon le Wali

Tawary - Ce lundi 4 mai, le Wali du Hodh Charghi, M. Cheikh Ould Abdallahi Ould Ewah a déclaré, au cours d’une réunion tenue dans son bureau avec des membres du bureau exécutif de l’initiative des jeunes de Néma que le gouvernement compte apporter des solutions adéquates et définitives aux problèmes liés à l’eau et à l’électricité dans toute la wilaya.



"J'ai eu personnellement un entretien téléphonique avec le ministre du pétrole, de l’énergie et des mines sur ce sujet et il m'a fait comprendre qu’une mission technique doit se rendre à Néma pour la réparation de la panne située au niveau de la station éolienne de la ville",a-t-il affirmé.



Mais, dira-t-il, que la mission a accusé un retard qui pourrait être lié à la fermeture des frontières entre les grandes villes suite aux mesures imposées par les autorités dans le cadre de la lutte contre la propagation du covid-19.



Au terme de l’entrevue avec la délégation, M. Cheikh Abdallahi Ewah a précisé que la société mauritanienne d’Électricité à surmonter au courant de la semaine dernière, tous les désagréments constatés au niveau des villes de Néma, Bassiknou, Fassala et les alentours.



Toutes les dispositions seront prises pour mettre fin à toute sorte de désagrément tant au niveau de l’électricité qu'au niveau du réseau approvisionnement en eau, a-t-il noté.



Le bureau exécutif de l’initiative à son tour remercié le Wali pour sa disponibilité et l’intérêt particulier qu’il accorde aux problèmes des populations.



Par A.S









