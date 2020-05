Ould Hademine reÃ§u au palais prÃ©sidentiel

Adrar-Info - Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, a reçu, lundi à son bureau au palais présidentiel, au centre de Nouakchott, l’ancien Premier ministre, l’ingénieur Yahya Ould Hademine.



Le contenu de la réunion qui a eu lieu à un moment sensible n’a pas été divulgué. Elle intervient, cependant, quelques semaines, après la comparution de l’ancien ministre O Hademine, devant la commission parlementaire qui enquête sur les affaires de corruption conclues, à l’époque de l’ancien président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, et dont Ould Hademine était l’un des piliers les plus importants pendant son règne.



Les sources de « anbaa Info » n’exclut pas que cette rencontre avec Ould Hademine soit le début d’un apaisement … Elle pourra être suivie d’autres étapes, dans les prochains jours, qui tendent vers le même objectif!



Source : https://www.anbaa.info/?p=56728



Traduit par Adrar.info









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité