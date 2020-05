Zouerate : transfert du journaliste et blogueur Bouzouma Ã  la prison civile - DÃ©tails

Adrar Info - Le parquet, au niveau de la ville de Zouerate, a defferé, cet aprés midi [Mardi 05 Mai], le journaliste et blogueur Memmeu Ould Bouzouma en prison, après l’avoir écouté.



Des sources bien informées ont indiqué que le procureur de la République du Tiris Zemmour a convoqué Ould Bouzouma ce matin, pour l’entendre au sujet d’une plainte déposée contre lui, par l’administration locale de la ville de Zouerate.



Le motif de l’accusation portée contre le jeune blogueur ne s’est pas encore concrétisé, mais certains de ses proches collaborateurs et jeunes militants de la ville minière ont attribué son arrestation avant-hier [Dimanche 3 Mai], à une tentative de vouloir l’intimider voire le museler, après avoir publié des tweet, dans lesquels, il accuse les autorités de la ville de Zouerate, d’être peu conséquentes en matiére d’application du couvre-feu nocturne dans la ville et sa banlieue.



A cette occasion, le personnel de l’agence de presse Nouadhibou – actualités réitère son entière solidarité avec le journaliste, et appelle les autorités à le libérer et à respecter sa ligne éditoriale.



Source : https://www.ndbactu.net/2020/05/blog-post_34.html



Traduit par adrar.info













