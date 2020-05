Adrar-Info - L’initiative « Je veux mon médicament » a envoyé un message urgent au ministre de la Santé Mohamed Nadhirou Ould Hamid, pour attirer son attention sur l’épuisement dans les pharmacies mauritaniennes, de certaines categories de médicaments nécessaires aux personnes atteintes de maladies chroniques. Ce qui met leur vie en danger.



Dans sa lettre, l’initiative a souligné l’ampleur du risque encouru par les patients souffrant de problèmes cardiaques, rénaux, diabétiques, oculaires, nerveux, digestifs et autres, lorsqu’ils se retrouvent sans médicaments.



La lettre considére que de nombreuses personnes atteintes de maladies chroniques ont des revenus limités, ce qui fait que leur fournir des médicaments subventionnés à un prix abordable, est un facteur d’aide important, dont elles ont désespérément besoin.



L’initiative a indiqué qu’elle avait reçu un appel du ministre de la Santé, NadhirouOuld Hamid, au cours duquel il a affirmé que les parties concernées ont pris conscience de cet état de fait et s’efforcent de le résoudre dans un délai d’une semaine à dix jours si les choses se passaient naturellement, car les conditions mondiales ont, tout de même, un rôle et une influence sur la fourniture et importation des médicaments.



Texte de la lettre :



http://zahraa.mr/node/23716



Traduit par Adrar.info









