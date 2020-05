COVID-19. AllÃ©gement des mesures prÃ©ventives : annonce des premiÃ¨res dÃ©cisions, dâ€™autres sont en cours dâ€™Ã©tudes

Les autorités mauritaniennes viennent de prendre les premières décisions dans le cadre d’un allègement progressif des mesures préventives du COVID-19.



La Mauritanie a adopté mercredi un allègement progressif des mesures préventives du COVID-19. Des précisions ont été apportées dans ce sens par le ministre secrétaire général du Gouvernement, Niang Hamady Djibril, lors d’un point presse qui a suivi le Conseil des Ministres de ce mercredi.



Parmi ces annonces, il a été décidé l’autorisation de la prière du vendredi dans les grandes mosquées.



Sur ce point, le Gouvernement s’est voulu très clair et catégorique, en rappelant qu’elle se fera avec un strict respect des mesures de sécurité ordinaires : port des masques, lavage des mains au savon avant l’entrée à la mosquée, la distanciation entre les fidèles et la désinfection des tapis avant chaque prière.



L’autre mesure annoncée concerne l’ouverture des marchés pour permettre la reprise des différentes activités économiques, tandis que les restaurants peuvent reprendre leurs activités, à condition de servir leurs clients à domicile.



Pour ce qui est du couvre-feu qui entre en vigueur à partir de ce jeudi, il sera désormais de 23 heures à 06 heures du matin, a également annoncé Niang Hamady Djibril.



D’autres mesures sont en cours d’études. Il s’agit notamment de la reprise des cours dans les écoles et universités, le transport entre les villes et les mauritaniens bloqués à l’extérieur. "Toutes ces questions seront étudiées par des comités techniques mis sur pied. Les conclusions de leurs travaux seront rendus public ultérieurement", a conclu M. Niang.



"Le risque existe toujours, en dépit de l’allégement des restrictions des mesures, qui ont permis, avec l’aide d’Allah, de contenir la pandémie, qui continue à se propager dans les pays voisins et que nous devons rester vigilants" a de son côté rappelé le ministre de la santé, Dr Mohamed Nedhirou Hamed.



Le ministre de la santé a néanmoins précisé que le gouvernement évaluera la situation et s’il constatait le non-respect des mesures ou la réapparition de la maladie, il rétablira des mesures plus dissuasives.



M. Nedhirou Hamed a appelé les Mauritaniens au respect des règles préventives, lavages des mains au savon, port de masques et le non attroupement dans les centres commerciaux.



Par Babacar Baye NDIAYE, pour Cridem