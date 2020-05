Des patients se plaignent de la hausse du Coveram

Le Calame - En rupture de stock ces derniers jours-ci dans la plupart des pharmacies de Nouakchott, Coveram, indiqué pour le traitement de l'hypertension artérielle essentielle et/ou de la maladie coronaire stable, en substitution, chez les patients a connu une hausse vertigineuse.



Ce médicament, vendu habituellement à 8500 MRO, est présentement commercialisé à 12 500 MRO. Bon nombre de pharmaciens invoquent une rupture dans la chaine d’approvisionnement pour justifier cette hausse.



Absent de la liste tarifée des médicaments de la Centre d’achat des médicaments, les pharmaciens disent se ravitailler auprès de certains grossistes ou détaillants. Ils refusent aussi de délivrer des reçus lors des ventes.



La patients en majorité des retraités ont toutes les peines du monde à se procurer ce médicament.









