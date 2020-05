Le prÃ©sident Ghazouani en rÃ©union avec les walis

Saharamédias - Le président mauritanien Mohamed O. Cheikh Ghazouani a rencontré ce jeudi les 15 walis de pays, quelques jours après le plus vaste mouvement de l’administration territoriale effectué depuis l’arrivée au pouvoir du président Ghazouani.



Cette réunion intervinrent par ailleurs au lendemain de la décision des autorités mauritaniennes d’alléger les mesures de prévention du covid-19 dont notamment l’ouverture des marchés et la réduction des horaires du couvre-feu.



Ont assisté à cette réunion le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, Dr Mohamed Salem O. Merzoug, le directeur de cabinet du président de la république, Mohamed Ahmed O. Mohamed Lemine et un chargé de mission à la présidence de la république Ahmed Boubacar Bahini.