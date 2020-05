Tunisie : des malades mauritaniens suspendus saluent lâ€™aide apportÃ©e et demandent leur rapatriement dans le pays

Saharamédias - Un groupe de malades mauritaniens suspendus en Tunisie ont loué l’aide matérielle apportée par les autorités mauritaniennes à travers l’ambassade à Tunis et ont demandé au président Mohamed O. Cheikh Ghazouani d’envisager leur retour au pays.



Une requête formulée à l’adresse du président de la république par un groupe se déclarant le représentant des malades mauritaniens suspendus en Tunisie.



Le groupe a remercié le président de la république, dans cette conjoncture particulière de l’histoire de l’humanité, pour l’appui matériel et moral palpable qui a été apporté aux malades qui en avaient grandement besoin.



Le groupe précise que l’aide apportée s’est constituée du paiement du loyer mensuel pour 100 familles et l’hébergement de 14 autres dans des immeubles bien équipés, l’octroi d’aides alimentaires consistantes à toutes les personnes sans exclusive.



Selon la même source, dans le cadre de l’aide octroyée l’achat de médicaments pour certains malades démunis et la mise à leur disposition de véhicules munis de laissez-passer pendant le couvre-feu pour leurs déplacements.



Le groupe qui a précisé par ailleurs que le nombre de personnes ayant bénéficié de l’aide consentie a atteint 300, a demandé au président Ghazouani d’envisager leur rapatriement au pays.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité