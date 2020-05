Nouvelle manifestation contre les coupures dâ€™Ã©lectricitÃ© et dâ€™eau Ã  Aioun

Tawary - Une grande manifestation contre les coupures d’électricité et d’eau, avec un sit-in, a eu lieu ce vendredi 8 mai 2020, dans la banlieue de la ville, a déclaré notre correspondant.



Les populations, exaspérées par les coupures d’électricité et d’eau, ont manifesté tôt, ce vendredi, et ont tenu un sit-in dans les locaux de la Moughataa d’Aioun, avant de présenter des délégués qui ont tenu une séance avec le Hakem, et les chefs d’agences de la société mauritanienne d’électricité (SOMELEC) et de la Société nationale d’eau (SNDE).



Et selon notre correspondant, les manifestants ont dit qu’ils ont décidé de se lever pour dénoncer la recrudescence des coupures d'eau et d'électricité surtout en ce mois du ramadan et en cette période de forte chaleur. Nous allons lutter contre ces coupures, indique l’un des délégués qui s’est confié à notre correspondant.



Selon les informations, le Hakem et les représentants des deux sociétés ont affirmé aux populations que des solutions seront apportées dans les plus brefs délais. Nous précisons qu’une gigantesque foule s’était massée devant les locaux de la Moughataa pour dénoncer ces coupures prolongées.









