Kobenni : colÃ¨re des habitants de Medbougou contre le maire de la commune

Elmourageb - Un groupe d'habitants de la commune de Medbougou relevant de la moughataa de Kobenni dans le Hodh Gharbi ont encerclé leur maire, en protestation contre ce qu’ils ont appelé, leur privation des kits alimentaires et des fourrages distribués.



Dans la vidéo, la colère des autochtones est visible puisque l’un des manifestants estime que le maire devrait être sévèrement corrigé.



Une autre manifestante dit qu’ils continueront leur sit-in jusqu’à obtenir leurs droits.



