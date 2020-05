DÃ©couverte dâ€™un corps sans vie Ã  Arafat

Tawary - Ce samedi 9 Mai 2020, aux alentours de 10 heures, le corps sans d’un homme, la trentaine dépassée, a été découvert dans un domicile à Arafat (Nouakchott-Sud).



Selon les premières informations véhiculées par les voisins qui s’étaient massés autour de la maison, la piste d’un suicide n’est pas exclue. Nos sources ont quitté les lieux avant l’arrivée des autorités judiciaires pour faire le constat.



Quelques heures après, nous avons appris de sources concordantes que le corps a été transporté vers l'un des centres hospitaliers pour des formalités avant l'inhumation. Affaire à suivre...