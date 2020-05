Au Mali, trois Casques bleus tchadiens ont trouvÃ© la mort dans l'explosion d'une mine

France24 - Trois soldats tchadiens de la mission des Nations Unies au Mali (Minusma) ont été tués dimanche, quand leurs véhicules ont sauté sur une mine dans le nord du pays ouest-africain, a annoncé l'ONU. Quatre autres soldats sont grièvement blessés.



La mission des Nations Unies au Mali (Minusma) a annoncé dimanche 10 mai la mort de trois Casques bleus tchadiens dans l'explosion d'une mine dans le nord du pays ouest-africain.



Deux véhicules du contingent tchadien de l'ONU au cours d'une patrouille de routine ont sauté sur les mines, à Aguelok, ville du nord du Mali. Dans un communiqué, la Minusma précise que le bilan s'élève à trois Casques bleus tués et quatre blessés graves.



"Nous devrons faire tous les efforts possibles pour identifier et arrêter les responsables de ces attaques terroristes, afin de les traduire en justice", a déclaré le chef de la Minusma, Mahamat Saleh Annadif, "s'inclinant devant les dépouilles des courageux Casques bleus morts pour la paix au Mali".



La Minusma compte environ 13 000 soldats au Mali.



Le Mali est le théâtre depuis 2012 d'une crise multiforme qui a fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés.



Si un accord de paix a été signé en 2015 avec les rebelles séparatistes du nord, le pays reste en proie aux agissements des groupes jihadistes, aux tensions intercommunautaires, fomentées ou attisées par ces mêmes jihadistes, et aux trafics de toutes sortes ébranlant l'autorité de l'Etat, qui ne s'exerce que sur des parties du territoire.



Les violences se sont propagées du nord au centre du pays, et aux voisins du Niger et du Burkina Faso.



Avec AFP













