VidÃ©o. MaÃ®tre Fatima Mbaye, Mauritanie la loi dâ€™amnistie de 1993

Kassataya - C’est quoi la loi d’amnistie ? La différence entre la loi d’amnistie de 1991 et celle de 1993?



Comment après avoir commis des crimes atroces sur ses populations l’état mauritanien a décidé de se tailler une loi pour se protéger de toutes poursuites ainsi que les différents commanditaires des crimes. Peut-on réellement poursuivre l’état mauritanien pour le génocide de 1989 malgré cette loi?



Maître Fatimata Mbaye avocat et militante des droits humains nous répond.







Source : Le Blog du Griot









