Les docteurs en droit vacataires dans les facultÃ©s rÃ©clament leur recrutement

Un groupe de docteurs vacataires dans les facultés des sciences juridiques et économiques et de la littérature et les sciences humaines ont dénoncé lundi leur exclusion du recrutement prévu au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des nouvelles technologies de l'information et de la communication.



Dans leur communiqué publié ce lundi, ces docteurs se déclarent surpris par l’exclusion des docteurs en droit du recrutement envisagé, une mesure qui dure depuis une décennie, sous prétexte d’une discrimination simulée entre les spécialités scientifiques et littéraires.



Ces docteurs considèrent cette exclusion une discrimination à l’endroit d’une spécialité donnée, réaffirmant leur détermination à poursuivre leur lutte pacifique contre cette approche.



Ils ont demandé l’introduction d’un sang neuf dans le domaine du droit afin de booster la recherche scientifique et dépasser la décrépitude et la stagnation.



Le communiqué demande au président Mohamed O. Cheikh Ghazouani de mettre fin au ciblage systématique des docteurs en droit et d’ordonner au ministère de l’enseignement supérieur de les associer au recrutement envisagé avant son annonce.













