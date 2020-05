Mint Mouknas discute avec lâ€™ambassadeur de Turquie de la disparition dâ€™une entreprise turque

Adrar-Info - La ministre de l’hydraulique et de l’Assainissement en Mauritanie, Naha Hamdi Mouknas, a discuté lundi avec l’ambassadeur de Turquie en Mauritanie, Jim Kahya Oglu, du dossier de la disparition d’une entreprise turque qui travaillait sur le réseau d’eau de la ville d’Akjoujt, la capitale de la Wilaya de l’Inchiri.



La ministre a reçu le diplomate turc dans son bureau à Nouakchott, à un moment où les habitants de la ville d’Akjouj se plaignent de la crise de la soif, après l’arrêt soudain du projet d’approvisionnement en eau potable de leur ville, et du départ de l’entreprise turque qui y travaillait sans connaître la raison de son départ, ni les justifications de l’arrêt du projet,ni son destin.



L’entreprise a disparu après la commémoration du jour de l’indépendance dans les derniers jours de novembre dernier. Elle travaillait sur un projet de production de l’eau pour couvrir le déficit en la matiére, dans la ville.



Les médias officiels ont déclaré que la ministre Mint Mouknas avait discuté avec l’ambassadeur de Turquie « des relations de coopération entre les deux pays frères et des moyens de les améliorer et de les développer dans tous les domaines, en particulier les questions liées à l’eau et à l’assainissement ».



Source : https://alakhbar.info/?q=node/25247



Traduit par Adrar.info









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité