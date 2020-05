Mesures spÃ©ciales pour remplacer un Ã©quipage marin russe Ã  Nouadhibou

Essahraa - Le Ministère de la santé a annoncé la prise de mesures spéciales dans le cadre du remplacement de l’équipage d’un navire russe opérant dans les eaux territoriales mauritaniennes par un autre équipage venu par voie aérienne de Pékin.



L’opération a été entourée de toutes les précautions, indique le Département, selon lequel, elle s’est déroulée en collaboration avec les autorités habilitées au niveau des secteurs des pêches et de l'économie maritime d’une part et de l’équipement et des transports, d’autre part.



L’échange d’équipages qui a duré 16 heures de temps et réalisé sur demande du ministère des pêches et sur autorisation du ministère de l’équipement, a été suive d’une pulvérisation complète des lieux utilisés, ajoute le Département.



Le staff médical mauritanien mobilisé pour la circonstance a procédé par la suite au transport de l’équipage du bateau et son remplacement par le personnel marin arrivé à l’aéroport, immédiatement conduit vers le navire.



Cette opération du renouvèlement de l'équipage du navire russe intervient dans le cadre des mesures préventives mises en vigueur par les autorités de Nouakchott face au risque potentiel de contamination au Coronavirus que représente l’équipage de remplacement.



La Russie a annoncé le lundi 11 mai courant avoir enregistré 11 600 cas nouveaux cas d’infection au coronavirus, rapporte le confrère « Ouestfrance ».



