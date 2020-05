Nouakchott: la police encercle Bana Blanc et place ses employÃ©s en quarantaine

Tawary - Une brigade de la police nationale a procédé, ce mardi 12 Mai, aux alentours de 21 heures, à la fermeture du Super Market Bana Blanc situé sur l'axe qui mène vers la Cité Smar en partant du Carrefour de l'ancien siège de la Mauritel dans le quartier de Tevrag-Zeina, dès l’annonce du décès de son gérant testé positif du covid-19.



Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, le ministère de la santé a instruit la police à boucler le périmètre du domicile du défunt avant de placer en quarantaine tous les membres de sa famille et les employés de l’épicerie.



Il faut rappeler que le département de la santé a précisé que le patient s’était rendu durant les derniers jours dans deux cliniques privées, où, il a reçu des traitements sans être soumis au dépistage du covid-19. Il s’agit du 9e cas et le 2e décès du covid-19 en Mauritanie.













