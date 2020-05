Une source sÃ©curitaire : Â« pas de bandes organisÃ©es portant des armes blanches dans les rues Â»

Sahara Médias - Une source sécuritaire a démenti mercredi les informations qui ont circulé faisant état de l’existence de groupes organisés disposant d’armes blanches s’en prenant aux passants et perpétrant des vols dans les domiciles sous la menace.



Selon la même source il s’agit de deux cas habituels de vols à la tire et la police est intervenue à temps et qu’aucun citoyen n’a été agressé à l’arme blanche. La source sécuritaire a appelé à éviter ce genre d’informations erronées dangereuses pour la sécurité et à la quiétude des populations.



Elle a demandé aux activistes sur le Wattsap qui ont repris ces allégations de veiller à la crédibilité et à la vérification des informations publiées.



Des groupes sur le Wattsap ont publié des informations selon lesquelles des bandes armées venues du sud de la capitale se sont attaquées à des domiciles et poignardé des dizaines de mauritaniens dans la rue, des informations démenties par les sources sécuritaires.









