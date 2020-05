Confinement de 31 personnes en rapport avec le 9Ã¨me cas

AMI - Trente et une personnes qui ont eu des rapports avec le 9ème cas de coronavirus qui a succombé hier, à sa maladie, ont été mises en quarantaine.



C’est ce qu’a déclaré mercredi, au cours d’un point de presse, Dr Sidi Ould Zahaf, directeur général de la santé, qui a précisé que le 9ème cas concerne une personne de 63 ans vivant avec des maladies chroniques.



Arrivé hier à l’hôpital de cardiologie, les analyses ont établi que l’intéressé était atteint de coronavirus. Il a été par conséquent transféré au centre des maladies contagieuses où, après dégradation de son état de santé, il a rendu l’âme.



A cette douloureuse occasion, le ministère de la santé exprime ses profondes condoléances à la famille du défunt, implorant Allah le Tout Puissant de l’accueillir en son Saint Paradis.



Le ministère de la santé a lancé dès la découverte de cas, une campagne en vue du confinement des individus qui ont eu un rapport avec le disparu dont le nombre a atteint jusqu’à présent 31 personnes, appelant tout le monde à faire preuve de responsabilité et de prendre les mesures de prévention nécessaires contre la propagation de la pandémie. Ces mesures qui se résument en cinq points :



- Rester à la maison ;



- Respecter la distance entre les individus ;



- Utiliser les masques ;



- Se laver les mains au savon ;



- Contacter le numéro vert (1155) pour informer de toute atteinte ou infiltration de l’extérieur.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité