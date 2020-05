Mauritanie : apparition de 6 nouveaux cas de coronavirus

Citant le ministère de la santé, la Télévision de Mauritanie a annoncé mercredi soir l’apparition de 6 nouveaux cas de coronavirus.



Cinq parmi ces six nouveaux cas sont issus de la famille du 9e cas décédé mardi soir à Nouakchott des suites du coronavirus, a ajouté la TVM. Ce mercredi matin, 31 personnes qui ont eu des contacts avec le 9ème cas de coronavirus ont été mises en quarantaine.



Selon Al-akhbar, le numéro vert (1155) a reçu plus de 8000 appels entre ce mardi et ce mercredi, depuis l’annonce du décès du 9e cas de coronavirus.



Par La rédaction de Cridem