Aide alimentaire urgente : Le plan du gouvernement est dÃ©ficient et la situation nÃ©cessite de nouvelles mesures

Les partis politiques représentés au Parlement ont déclaré : « L'enregistrement des listes de citoyens ciblés par la distribution des aides alimentaires a été effectué de manière imprécise, et le rôle des partis en était absent. »



Les partis ont ajouté dans une déclaration conjointe: « Le nombre de rations distribuées étant bien inférieur aux besoins réels des citoyens, les partis demandent que le nombre de familles ciblées soit porté au plus grand nombre possible, pas moins de 200 000 familles ».



Les partis ont également appelé à « l’expansion du programme gouvernemental urgent pour atteindre toutes les Wilayas du pays; et attire l’attention sur le fait que certaines composantes de ce programme n’ont pas encore été lancées ».



