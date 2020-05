Tawary - Selon des sources, une fille âgée de moins de 5 ans a été violée puis assassinée par un jeune homme, dans la ville de Bassiknou, au Hodh Charghi.



Le présumé meurtrier a été arrêté par les services de la police, quelques heures, après avoir commis son double forfait, dit-on. D’aucuns disent que l’auteur serait un malade mental. Ce drame a plongé la famille et les habitants dans la consternation.













